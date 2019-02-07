Дональд Трамп предложил избрать Дэвида Мэлпаса главой Всемирного банка

Дональд Трамп предложил избрать заместителя министра финансов США Дэвида Мэлпаса президентом Всемирного банка (ВБ). Мэллас - "глубокоуважаемый" и "блестящий" человек, заявил президент США в Вашингтоне в среду, 6 февраля.

Дэвид Мэлпас консультировал Трампа во время его избирательной кампании в 2016 году. Между тем в экономических кругах 62-летний экономист известен прежде всего как жесткий критик ВБ, являющегося крупнейшим в мире институтом финансирования развития.

Критик Всемирного банка и МВФ

В частности, Мэлпас неоднократно упрекал Всемирный банк за слишком большие кредиты Китаю, способному, по его словам,.обойтись без финансовой помощи извне. Выступая в 2017 году перед Конгрессом США, он заявил, что ВБ и Международный валютный фонд (МВФ) "тратят много денег", однако работают "не очень эффективно", а их практика выдачи ссуд является "коррумпированной".

Всемирным банком традиционно руководит гражданин США, в то время как пост главы МВФ занимает, как правило, представитель одной из стран Европы. Поиски кандидата в президенты ВБ начались после того, как в январе 2019-го действующий глава банка Джим Ен Ким неожиданно объявил об уходе в отставку по собственному желанию.

Решение примут еще до апреля

Официальная процедура выборов преемника Джим Ен Кима началась 7 февраля и продлится до 14 марта. Кандидатура нового председателя должна быть утверждена Советом управляющих Всемирного банка еще до совместного с МВФ весеннего заседания, которое должно пройти в Вашингтоне в середине апреля, передает агентство AFP.

Всемирный банк был основан незадолго до окончания Второй мировой войны для финансирования восстановления Европы. Сегодня его главная цель - борьба с бедностью и улучшение условий жизни в развивающихся странах.

Недавно ВБ представил план действий, который предусматривает выделение бедным странам 200 млрд долларов на борьбу с последствиями глобального изменения климата.