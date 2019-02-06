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Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский
12:34 06.02.2019 |
В конце 2022 года Польше станет окончательно независимой от поставок газа из России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Он сообщил, что именно в это время заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности. Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe - газопровода, который соединит залежи Северного моря, через Данию и Балтийское море с Польшей.
Государственный секретарь по Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.
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Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.
Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика является реализацией целей энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.
Напомним, ранее Петр Наимский предостерег, что Nord Stream-2 может служить для углубленной разведки России.
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