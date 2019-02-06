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В Китае отключат ИИ, который ищет коррупционеров среди госслужащих
09:45 06.02.2019 |
В Китае приняли решение остановить работу системы, способной вычислить потенциальных коррупционеров из числа государственных служащих. За время своей работы Zero Trust с 2012 года указала на 8721 человека, которые могли использовать свое положение в собственных целях. По словам специалистов, платформа, вероятно, эффективна, однако ИИ не может объяснить, почему подозрение пало на того или иного человека.
«В большинстве случаев система оказывается права, но необходимо подключать людей, чтобы составить полную картину», - заявили лица, знакомые с алгоритмами работы Zero Trust.
Система проводит анализ 150 закрытых баз данных, получает дополнительные сведения из открытых источников и способна в мгновение ока заметить «странные» платежи, приобретения, контракты и так далее. В случае если срабатывает маркер опасности, с подозреваемым могут связаться и предупредить: «Ты встал на скользкую дорожку».
Из уличенных (в растрате, злоупотреблении властью и средствами, кумовстве) серьезному наказанию подверглись всего несколько человек - их отправили за решетку. Обычно же оказывалось достаточно выговора и предупреждения.
Однако Zero Trust начали отключать. Точные причины не указываются, а власти не хотят комментировать ситуацию. Говорят, что госслужащие чувствуют постоянное давление со стороны незримого ИИ.
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