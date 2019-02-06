В Вашингтоне не нашли иностранного вмешательства в выборы в Конгресс

На избирательном участке в штате Вирждиния, 6 ноября 2018 года

Нет доказательств иностранного вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс 2018-го года, говорится в совместном заявлении и.о. генпрокурора и главы Минюста США Мэтью Уитэкера и министра внутренней безопасности Кирстьена Нильсена, обнародованном во вторник, 5 февраля.

В частности, указывается на отсутствие свидетельства того, что "какие-либо действия иностранных правительств или иностранных агентов оказали существенное влияние на объективность выборов в Конгресс, безопасность их инфраструктуры или сопутствующие им политические и агитационные кампании".

Само содержание доклада засекречено, полученные при его составлении сведения "посодействуют будущим усилиям по защите выборов политической инфраструктуры от иностранного вмешательства", говорится далее в заявлении. Документ составлен в соответствии с исполнительным решением, котороепрезидент Дональд Трамп подписал в сентябре 2018 года. В нем идет речь о санкциях против иностранных физлиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в американские выборы.

Итоги промежуточных выборов 2018 года в США

В ноябре 2018 года в Соединенных Штатах состоялись промежуточные выборы. На них были полностью переизбраны члены Палаты представителей, а также 35 сенаторов из ста. Впервые за последние восемь лет большинство мест в Палате представителей - 235 из 435 - получили члены Демократической партии. При этом в верхней палате Конгресса, Сенате, 53 места из 100 занимают республиканцы.