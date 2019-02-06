Парламент Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Парламент Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов

23:13 05.02.2019 |

Мир

 

Нижняя палата парламента Франции во вторник, 5 февраля, одобрила законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей по противодействию хулиганам и вандалам. Документ поддержали 387 членов Национального собрания, 92 высказались против него. Теперь законопроект ожидает голосования в верхней палате парламента - Сенате.

Если закон будет принят, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. За нарушение может грозить штраф в размере 7500 евро или шесть месяцев заключения. Планируется также запретить демонстрантам использовать любые виды маскировки, за это может последовать штраф в размере 15 тысяч евро или один год заключения.

Закон может нарушать гражданские права

Противники инициативы критикуют ее за нарушение гражданских прав, в частности права на свободу собраний. Наблюдатели связывают законопроект с протестами движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

07:57 Доллар 6 февраля слабо меняется к мировым валютам после выступления Трампа в конгрессе США

07:48 Биржи Японии и Австралии растут 6 февраля вслед за рынками США

07:45 Биржи США закрылись 5 февраля в плюсе на отчетах компаний и ожидании речи Трампа

05.02 Иностранцы продолжают заливать межбанк валютой

05.02 НБУ объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ

05.02 Индекс ПФТС 5 февраля скорректировался вниз

05.02 Депозитные ставки для физлиц 05.02.19

05.02 Доллар укрепляется к евро и иене 5 февраля, австралийский доллар дорожает

05.02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.02.19

05.02 Застройщики в Киеве готовятся повышать цены

05.02 Cправочный курс гривни вырос на 21,03 коп. до 27,2199 грн

05.02 Биржи Японии и Австралии закрылись разнонаправленно на внутренних новостях

05.02 Курсы валют по карточным операциям на 05.02.19

05.02 Остатки средств на корсчетах банков 05.02.19

05.02 4 февраля НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 20,6 млрд гривен

• дальше…

08:13 Сенат США одобрил закон против бойкота Израиля и партнеров Асада

05.02 Во Франции на протесты профсоюзов вышли 300 тысяч человек

05.02 В Вашингтоне не нашли иностранного вмешательства в выборы в Конгресс

05.02 Парламент Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов

05.02 Китай вложит в возобновляемую энергетику $373 млрд

05.02 Эрдоган: доля оппозиции в Isbank перейдет казначейству

05.02 Танкеры с венесуэльской нефтью простаивают в Мексиканском заливе

05.02 Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

05.02 Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

05.02 Зачем Путину грызня кавказских кланов

05.02 ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье

05.02 Buzzfeed узнал об уплате российскому лоббисту Ринату Ахметшину полумиллиона долларов до и после встречи в Trump Tower

05.02 ЕС расширил санкции против Ирана

05.02 Совет ЕС осудил испытания баллистических ракет Ираном

05.02 Пентагон предупредил об опасности нового укрепления ИГ

• дальше…

05.02 Застройщики в Киеве готовятся повышать цены

04.02 Агломерацию вокруг Киева могут создать до 2025 года

01.02 На улицах Киева появились инспекторы по парковке

01.02 Вакантность торговых центров Киева в IV кв.-2018 прекратила снижение – JLL

01.02 Греция разрешила двум лоукостерам летать в Украину

01.02 В Киеве с 1 февраля на 11,4% подорожала вода

31.01 Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

31.01 Киевсовет в 30 раз снизил ставки сбора для застройщиков

31.01 Киев решил создать автоматизированную систему оплаты услуг парковки

30.01 Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов. Представлена концепция переработки мусора

30.01 Карточка киевлянина станет единым проездным документом для льготников

30.01 Кабмин решил компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет

29.01 До 2020 в Киеве не останется вакантных офисов, - Dragon Capital

29.01 Украина поднялась на 10 мест в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

28.01 Кличко надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

• дальше…

05.02 «Радикалы» против Ульяны: Останется ли Супрун во главе МОЗ

05.02 Бан наблюдателей Путина: Кому нужны россияне на Выборах-2019

05.02 Три сценария. Стоит ли Медведчуку бояться дела за госизмену

05.02 Почему «Народный фронт» решил просто не мешать Порошенко и Тимошенко

05.02 Зачем Ляшко на самом деле блокирует трибуну парламента

05.02 Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке

05.02 «Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту

05.02 Суд снял электронный браслет и отдал загранпаспорт Продану

05.02 Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

05.02 Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники

04.02 Кто «народнее»: Зачем Тимошенко жалуется на Порошенко в НАПК

04.02 Украина признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы - спикер МИД

04.02 Венгрия достала? Как Орбана выпороли в Вашингтоне за «руссофилию»

04.02 Разводящие на выборах. Аваков строго предупредил Билецкого «не снимать галстук»

04.02 Больные места Тимошенко. Трудно ли перестать быть «Чавесом в юбке»

• дальше…

05.02 Toyota запустила сервис подписки на автомобили

05.02 Жозе Моуринью получил срок за уклонение от налогов, но отделался штрафом

05.02 Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ

05.02 Компания Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace

05.02 Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показался на рендерах

05.02 Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах

04.02 Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года

04.02 Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя

04.02 BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»

04.02 Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей

01.02 Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми

01.02 Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?

01.02 Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем

01.02 В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле

31.01 Компания Renault раскрыла новый Clio

• дальше…

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно