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Парламент Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов
23:13 05.02.2019 |
Нижняя палата парламента Франции во вторник, 5 февраля, одобрила законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей по противодействию хулиганам и вандалам. Документ поддержали 387 членов Национального собрания, 92 высказались против него. Теперь законопроект ожидает голосования в верхней палате парламента - Сенате.
Если закон будет принят, полиция и представители властей смогут без решения суда запрещать участвовать в митингах лицам, которых подозревают в хулиганском поведении. За нарушение может грозить штраф в размере 7500 евро или шесть месяцев заключения. Планируется также запретить демонстрантам использовать любые виды маскировки, за это может последовать штраф в размере 15 тысяч евро или один год заключения.
Закон может нарушать гражданские права
Противники инициативы критикуют ее за нарушение гражданских прав, в частности права на свободу собраний. Наблюдатели связывают законопроект с протестами движения "желтых жилетов", которые вспыхнули во Франции в ноябре 2018 года и сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией и актами вандализма.
Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
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