Китай вложит в возобновляемую энергетику $373 млрд

Китай планирует резко увеличить государственное финансирование «зеленой» энергетики, по скорости развития которой уже является мировым лидером. Как сообщает «Синьхуа», в ближайшие два года в строительство солнечных и ветряных электростанций власти КНР планируют инвестировать 2,5 триллиона юаней, или $373 млрд, передает oilexp.

Правительственные меры по стимулированию экологически чистой энергетики нацелены на то, чтобы значительно увеличить долю неископаемых источников энергии в общем энергобалансе. Долгосрочный план Госсовета КНР предполагает, что к 2030 г. 20% всех энергопотребностей страны будут обеспечиваться без использования ископаемого топлива - угля, нефти и газа.

В настоящий момент лидером по доле «зеленой» энергетики в мире является Бразилия, где возобновляемые источники дают около 45% конечного потребления энергии, на втором месте - Евросоюз с долей в 17%.

В энергобалансе КНР «зеленые» мощности имеют долю лишь 8,9%, однако с точки зрения энергетических экотехнологий Китай является самым быстрорастущим рынком в мире и останется таковым как минимум до 2023 г., прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

В ближайшие пять лет, по оценке МЭА, объемы выработки ветровой энергии увеличатся почти вдвое - с 21,9 до 39,8 млн т нефтяного эквивалента (н.э.) в год. Мощность солнечных электростанций вырастет втрое - до 33 млн т н.э.

Использование биотоплива увеличится в 1,5 раза - с 15,8 до 22,5 млн т н.э.

В целом в мире около 70% всей новой энергогенерации в ближайшие пять лет будет осуществляться за счет возобновляемых источников, считают в МЭА. Их суммарная доля в мировом производстве электроэнергии вырастет с 25 до 29,4%, а в производстве тепла для обогрева - с 10,8 до 11,9%.

По данным Fast Company, к 2018 г. более 40 городов по всему миру полностью перешли на возобновляемую энергию, и по меньшей мере сотня городов обеспечивает 70% потребностей в электроэнергии с помощью чистых источников.

Как сообщал enkorr, по итогам 2018 г. глобальные закупки «зеленой» энергии, полученной из возобновляемых источников, составили 13,4 ГВт. Это в 2,2 раза больше, чем в 2017 г.