Эрдоган: доля оппозиции в Isbank перейдет казначейству

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доля оппозиции в Turkiye Is Bankasi A.S. - крупнейшем банке страны, акции которого торгуются на бирже, - станет собственностью казначейства.

Комментарии Эрдогана спровоцировали падение акций банка на 6%, сообщает Reuters.

28,1% акций Isbank принадлежат Народно-республиканской партии (НРП), основной оппозиционной партии Турции. Эрдоган ранее заявлял, что эта доля будет передана в казну.

Доля была завещана партии Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем Турецкой Республики и первым лидером НРП.

НРП, которая назначает четырех членов совета директоров Isbank, выступает против предложения Эрдогана передать акции казначейству.

Эрдоган заявил, выступая перед законодателями своей "Партии справедливости и развития" в парламенте, что Ататюрк завещал долю казначейству, а не НРП.

Хотя оппозиционная партия не получает дивидендов от своей доли в Isbank, Эрдоган обвиняет НРП в "эксплуатации" памяти Ататюрка.

"Isbank станет собственностью казначейства, - сказал Эрдоган. - Я верю, что этот парламент примет это историческое решение с Божьего позволения".

"Политические партии не имеют права или полномочий принимать участие в банковской деятельности", - заявил президент Турции журналистам после выступления в парламенте.

Правящая "Партия справедливости и развития" не имеет парламентского большинства, необходимого для одностороннего изменения законов о собственности банка. Однако Эрдоган предложил "Партии националистического движения" поддержать его усилия по национализации Isbank.

Из оставшихся акций банка 31,4% находятся в свободном обращении, а 40,5% принадлежат пенсионному фонду Isbank.

Доля в 28,1% акций стоит около 7,32 млрд лир ($1,41 млрд) с учетом рыночной капитализации Isbank в размере около 26,04 млрд лир.