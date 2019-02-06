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Эрдоган: доля оппозиции в Isbank перейдет казначейству
16:52 05.02.2019 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что доля оппозиции в Turkiye Is Bankasi A.S. - крупнейшем банке страны, акции которого торгуются на бирже, - станет собственностью казначейства.
Комментарии Эрдогана спровоцировали падение акций банка на 6%, сообщает Reuters.
28,1% акций Isbank принадлежат Народно-республиканской партии (НРП), основной оппозиционной партии Турции. Эрдоган ранее заявлял, что эта доля будет передана в казну.
Доля была завещана партии Мустафой Кемалем Ататюрком, основателем Турецкой Республики и первым лидером НРП.
НРП, которая назначает четырех членов совета директоров Isbank, выступает против предложения Эрдогана передать акции казначейству.
Эрдоган заявил, выступая перед законодателями своей "Партии справедливости и развития" в парламенте, что Ататюрк завещал долю казначейству, а не НРП.
Хотя оппозиционная партия не получает дивидендов от своей доли в Isbank, Эрдоган обвиняет НРП в "эксплуатации" памяти Ататюрка.
"Isbank станет собственностью казначейства, - сказал Эрдоган. - Я верю, что этот парламент примет это историческое решение с Божьего позволения".
"Политические партии не имеют права или полномочий принимать участие в банковской деятельности", - заявил президент Турции журналистам после выступления в парламенте.
Правящая "Партия справедливости и развития" не имеет парламентского большинства, необходимого для одностороннего изменения законов о собственности банка. Однако Эрдоган предложил "Партии националистического движения" поддержать его усилия по национализации Isbank.
Из оставшихся акций банка 31,4% находятся в свободном обращении, а 40,5% принадлежат пенсионному фонду Isbank.
Доля в 28,1% акций стоит около 7,32 млрд лир ($1,41 млрд) с учетом рыночной капитализации Isbank в размере около 26,04 млрд лир.
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