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Танкеры с венесуэльской нефтью простаивают в Мексиканском заливе
15:27 05.02.2019 |
В Мексиканском заливе сформировалась флотилия танкеров с грузом около 7 млн баррелей венесуэльской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и Refinitiv Eikon.
Танкеры, груженные венесуэльской нефтью, также простаивают в Карибском бассейне и Европе.
По данным Refinitiv Eikon, на этой неделе более десятка танкеров стояли на якоре в Мексиканском заливе или за пределами венесуэльских вод. Грузоотправители ожидают оплаты и направления доставки от покупателей.
По словам трейдеров, некоторые танкеры используются в качестве плавучего хранилища покупателями, которые воспользовались продажами венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA на открытом рынке в преддверии американских санкций.
Другие танкеры простаивают в связи с тем, что торговые компании столкнулись с трудностями в поиске нефтепереработчиков, желающих приобрести нефть, из-за сложностей с оплатой, связанных с санкциями.
Танкеры были зафрахтованы постоянными американскими покупателями венесуэльской нефти, включая Chevron Corp, нефтеперерабатывающее подразделение PDVSA Citgo Petroleum и Valero Energy, а также торговые дома, которые продают сырье нефтеперерабатывающим предприятиям.
США покупают 500 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки.
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