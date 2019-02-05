Танкеры с венесуэльской нефтью простаивают в Мексиканском заливе

В Мексиканском заливе сформировалась флотилия танкеров с грузом около 7 млн баррелей венесуэльской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и Refinitiv Eikon.

Танкеры, груженные венесуэльской нефтью, также простаивают в Карибском бассейне и Европе.

По данным Refinitiv Eikon, на этой неделе более десятка танкеров стояли на якоре в Мексиканском заливе или за пределами венесуэльских вод. Грузоотправители ожидают оплаты и направления доставки от покупателей.

По словам трейдеров, некоторые танкеры используются в качестве плавучего хранилища покупателями, которые воспользовались продажами венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA на открытом рынке в преддверии американских санкций.

Другие танкеры простаивают в связи с тем, что торговые компании столкнулись с трудностями в поиске нефтепереработчиков, желающих приобрести нефть, из-за сложностей с оплатой, связанных с санкциями.

Танкеры были зафрахтованы постоянными американскими покупателями венесуэльской нефти, включая Chevron Corp, нефтеперерабатывающее подразделение PDVSA Citgo Petroleum и Valero Energy, а также торговые дома, которые продают сырье нефтеперерабатывающим предприятиям.

США покупают 500 тыс. баррелей венесуэльской нефти в сутки.