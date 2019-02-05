Финансовые новости
- |
- 05.02.19
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
13:51 05.02.2019 |
Иран во вторник призвал не связывать создание механизма по расчетам с ЕС INSTEX с исполнением требований Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает во вторник МИД Ирана.
"Неприемлемо связывать применение этого механизма, который является частью обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), с требованиями таких организаций, как FATF", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Также в министерстве выразили надежду на то, что INSTEX начнет работать быстро и охватит не только те секторы торговли между ЕС и Ираном, которые покрывает сейчас.
ЕС ранее приветствовал прогресс Ирана в реформах и настоятельно попросил Тегеран принять и реализовать законодательство, соответствующее его обязательствам по плану FATF.
В постановлении Совета ЕС говорится, что Евросоюз и его государства-члены готовы продолжать сотрудничество с Ираном в этих областях, включая техническое содействие плану FATF.
В этом же постановлении ЕС выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в Иране. В ответ МИД Ирана призвал не использовать права человека в качестве "политического инструмента против независимых стран".
Иран находится в "черном" списке FATF, составленном для противодействия отмыванию денег и финансированию террористических группировок. В 2017 году организация приостановила контрмеры в отношении Тегерана в связи с тем, что Иран начал проводить необходимые реформы. В октябре FATF продлила приостановку контрмер в отношении Ирана до февраля. Группа призвала Иран завершить реформы для того, чтобы страна соответствовала нормам организации, в противном случае организация "предпримет дальнейшие шаги".
На прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
Организация призвана защитить европейские предприятия, торгующие с Ираном, от санкций США и предотвратить подпадание европейских компаний под штрафные меры. С точки зрения представителей трех стран, такой механизм стал необходим после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД по иранской ядерной программе и анонсировал новые, дополнительные жесткие санкции, направленные в первую очередь против иранской нефтяной индустрии и ряда других секторов экономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту
|Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники
|Первый рабочий день недели сохранил тренд на укрепление гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы
|Кто «народнее»: Зачем Тимошенко жалуется на Порошенко в НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
|Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана
|Зачем Путину грызня кавказских кланов
|ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье
|Buzzfeed узнал об уплате российскому лоббисту Ринату Ахметшину полумиллиона долларов до и после встречи в Trump Tower
|ЕС расширил санкции против Ирана
Это интересно
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
|В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения