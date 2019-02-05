Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

Резолюцию против вывода войск из Сирии внес лиде республиканского большинства в Сенате Митч Коннелл

Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана. В поддержку резолюции, внесенной лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, проголосовали 70 сенаторов, 26 высказались против.

В документе подчеркивается, что поспешный вывод американских войск из Сирии и Афганистана поставит под угрозу "с трудом достигнутые успехи и национальную безопасность США" и "позволит террористам перегруппироваться, дестабилизировать критические регионы и создать вакуум, который может быть заполнен Ираном или Россией".

Резолюция призывает к сотрудничеству между Белым домом и Конгрессом с целью выработки долгосрочной стратегии по Сирии и Афганистану, "включая тщательный анализ рисков, связанных с поспешным выводом войск" из этих стран.

Резолюция без обязывающей силы

Документ принят в качестве дополнения к закону о безопасности на Ближнем Востоке, однако не имеет обязывающей силы. Тем не менее он со всей ясностью свидетельствует о том, что сенаторы-республиканцы все больше расходятся с Трампом в вопросах внешней политики, отмечает агентство AP.

Трамп в декабре неожиданно объявил о выводе войск из Сирии, сославшись на то, что джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ) уже побеждена, хотя руководители разведки уверяли его в обратном. Президент также распорядился разработать планы вывода половины 14-тысячного американского контингента из Афганистана.

Намерения Трампа вызвали резкую критику среди союзников, а также в самих США. Критики подчеркивают, что ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность.