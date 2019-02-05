Финансовые новости
- |
- 05.02.19
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье
09:37 05.02.2019 |
Брюссель не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit, заявил главный переговорщик ЕС по вопросу .
"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день", - написал М.Барнье в Twitter в понедельник по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
"ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - добавил он.
В конце 2018 года ЕС и Великобритания согласовали условия Brexit, однако британский парламент в январе отказался ратифицировать сделку между Брюсселем и Лондоном. Основным камнем преткновения в согласовании условий Brexit остается вопрос о статусе границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Ранее премьер-министр Великобритании заявляла о недопустимости проведения нового референдума по Brexit и говорила, что Лондон не намерен срывать выставленные сроки завершения процесса выходы из ЕС, который назначен на 29 марта 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту
|Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники
|Первый рабочий день недели сохранил тренд на укрепление гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы
|Кто «народнее»: Зачем Тимошенко жалуется на Порошенко в НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
|Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана
|Зачем Путину грызня кавказских кланов
|ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье
|Buzzfeed узнал об уплате российскому лоббисту Ринату Ахметшину полумиллиона долларов до и после встречи в Trump Tower
|ЕС расширил санкции против Ирана
Это интересно
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
|В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения