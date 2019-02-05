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Совет ЕС осудил испытания баллистических ракет Ираном
08:36 05.02.2019 |
Европейский Союз осудил испытания баллистических ракет, проводимые Тегераном. "Иран продолжает предпринимать усилия по повышению дальности и точности своих ракет, а также по увеличению количества испытаний и оперативных запусков", - заявил Совет ЕС в понедельник, 4 февраля.
Тегеран должен прекратить запуски и тесты баллистических ракет, поскольку данные действия усугубляют недоверие и дестабилизируют регион, отмечается далее в заявлении. Подобная деятельность, по мнению авторов документа, противоречит резолюции Совета Безопасности ООН номер 2231.
Критика военного участия Ирана в сирийском конфликте
Кроме того, в заявлении высказывается критика в отношении "военной, финансовой и политической поддержки" Тегерана участников сирийского конфликта. "Совет ЕС выражает серьезную обеспокоенность по поводу военного участия Иранаи постоянного присутствия иранских сил в Сирии", - указывается в документе.
Одновременно ЕС подтвердил свои обязательства по сохранению подписанного в 2015 году соглашения с Ираном и раскритиковал США, вышедшие из него в 2018 году и возобновившие санкции в отношении Тегерана. Как отмечает AFP, совместное заявление стран ЕС по Ирану готовилось в Брюсселе более недели.
Иран представил новую крылатую ракету
2 февраля Иран представил новую крылатую ракету с боевым радиусом в 1 300 километров. Объявление о ее производстве приурочено к 40-й годовщине Исламской революции 1979 года. По версии Тегерана, расширение его ракетной программы осуществляется исключительно в оборонительных целях. Ракета Hoveizeh класса "земля - земля" входит в семейство крылатых ракет Soumar, поступивших на вооружение ВС Ирана в 2015 году.
В 2018 году Тегеран значительно расширил программу ракетных испытаний, совершив не менее семи запусков ракет средней дальности и не менее пяти раз - ракет малой дальности и крылатых ракет. В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
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