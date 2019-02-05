Пентагон предупредил об опасности нового укрепления ИГ

Министерство обороны США предупредило о возможности нового укреплениятеррористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Если давление на террористов ослабнет, то группировка, "по всей вероятности, возродится в течение 6-12 месяцев" и отвоюет часть утраченных ранее территорий, говорится в опубликованном в понедельник, 4 февраля, отчете Пентагона.

ИГ по-прежнему готов к наступлениям, указывается далее в документе. Борьбу против исламистов в Сирии продолжают курдские формирования, которые зависят от поддержки международной коалиции, отметил Пентагон. По данным ведомства, в регионе на востоке Сирии, в котором присутствовали силы США, по-прежнему находятся около двух тысяч боевиков ИГ.

США выводят войска из Сирии

11 января возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Сирии. Подробности о графике, конкретных территориях и передвижениях войск, неизвестны. В конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о незамедлительном выводе из Сирии всех американских военнослужащих, объяснив это тем, что победа над ИГ якобы уже одержана.

В знак протеста против этого решения тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку. Позднее Трамп заметно скорректировал свое решение, заявив, что вывод войск из Сирии будет проводиться "осторожно" и "разумными темпами".