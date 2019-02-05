Финансовые новости
- |
- 05.02.19
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пентагон предупредил об опасности нового укрепления ИГ
08:27 05.02.2019 |
Министерство обороны США предупредило о возможности нового укреплениятеррористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Если давление на террористов ослабнет, то группировка, "по всей вероятности, возродится в течение 6-12 месяцев" и отвоюет часть утраченных ранее территорий, говорится в опубликованном в понедельник, 4 февраля, отчете Пентагона.
ИГ по-прежнему готов к наступлениям, указывается далее в документе. Борьбу против исламистов в Сирии продолжают курдские формирования, которые зависят от поддержки международной коалиции, отметил Пентагон. По данным ведомства, в регионе на востоке Сирии, в котором присутствовали силы США, по-прежнему находятся около двух тысяч боевиков ИГ.
США выводят войска из Сирии
11 января возглавляемая США коалиция объявила о начале вывода войск из Сирии. Подробности о графике, конкретных территориях и передвижениях войск, неизвестны. В конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о незамедлительном выводе из Сирии всех американских военнослужащих, объяснив это тем, что победа над ИГ якобы уже одержана.
В знак протеста против этого решения тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку. Позднее Трамп заметно скорректировал свое решение, заявив, что вывод войск из Сирии будет проводиться "осторожно" и "разумными темпами".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту
|Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники
|Первый рабочий день недели сохранил тренд на укрепление гривни на фоне снижения ликвидности банковской системы
|Кто «народнее»: Зачем Тимошенко жалуется на Порошенко в НАПК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег
|Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана
|Зачем Путину грызня кавказских кланов
|ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье
|Buzzfeed узнал об уплате российскому лоббисту Ринату Ахметшину полумиллиона долларов до и после встречи в Trump Tower
|ЕС расширил санкции против Ирана
Это интересно
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?
|Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем
|Netflix против всех: выстоит ли карточный домик в новой игре престолов на телерынке
|Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире
|В Китае организатор криптовалютной пирамиды хранил похищенные $193 млн на специально купленной вилле
|Компания Renault раскрыла новый Clio
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения