В 2018 году в США было введено в эксплуатацию 7,6 ГВт ветровых электростанций

По данным Американской ассоциации ветроэнергетики (AWEA), в 2018 году в Штатах было введено в строй 7588 МВт ветровых электростанций. Это несколько больше, чем в 2017, но за всю историю это всего лишь шестой результат.

Установленная мощность ветроэнергетики по итогам прошлого года достигла 96488 МВт. В 41 штате США работают 56800 ветряных турбин.

Важным драйвером развития ветроэнергетики стал спрос со стороны компаний разных отраслей, не относящихся непосредственно к энергетическому сектору. В 2018 году были подписаны прямые договоры (PPA) на поставку ветровой энергии суммарным объёмом 4203 МВт.

По подсчётам Ассоциации, портфель проектов ветроэнергетики, находящихся в стадии строительства или «поздней стадии проработки», достиг 35,1 ГВт.