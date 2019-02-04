ЕС допустил участие британцев в выборах Европарламента

Граждане Великобритании будут обязаны участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, если к этому времени страна еще не выйдет из состава Европейского Союза. Об этом заявила в Брюсселе в субботу, 2 февраля, представительница Парламента ЕС, сославшись на действующие договоры Евросоюза.

В 2017 году эксперты Европарламента подготовили доклад, в котором также говорится об обязанности британцев участвовать в голосовании в подобной ситуации. В противном случае они могут подать жалобы о лишении их избирательного права, добавила представительница Европарламента.

Выход Великобритании из ЕС ("Брекзит") намечен на 29 марта 2019 года. Очередные выборы в Европарламент запланированы на 23-26 мая 2019 года.

Брюссель не намерен пересматривать договор о "Брекзите"

29 января Палата общин британского парламента проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. При этом парламентарии выступили за дальнейшие переговоры с Брюсселем с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.

Однако председатель Европейского совета Дональд Туск сразу заявил, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС не может быть пересмотрено. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал согласованный ранее договор о выходе "лучшим и единственным" вариантом. Брюссель намерен "денно и нощно" работать над разрешением ситуации, подчеркнул глава Еврокомиссии.