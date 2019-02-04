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Кипр ужесточил условия выдачи «золотых виз»
13:33 04.02.2019 |
Парламент Кипра в пятницу принял закон, который предоставит депутатам право утверждать почетные натурализации и то, кому могут быть предоставлены "золотые визы".
Об этом пище Cyprus Mail.
Закон вступит в силу 31 января 2020, чтобы дать правительству время для разработки правил.
Согласно закону, почетные натурализации из соображений общественных интересов и натурализации для инвесторов, являющихся гражданами третьих стран, будут разрешены по условиям и предусловиям, определенным нормативными актами, представленными в парламент для утверждения, и которые будут опубликованы в официальном вестнике.
Депутат от "Зеленых" Гиоргос Пердикис, чья партия предложила этот законопроект, сказал, что существуют секторы экономики, которые нуждаются в инвестициях, таких как исследования, инновации и сельское хозяйство, но ни один из них не существовал в схеме предоставления гражданства за инвестиции.
Инвестиционный план правительства ограничивался строительством элитных резиденций, большинство из которых были связаны со строительством высотных зданий в Лимассоле.
Схема была введена для привлечения необходимых Кипру денежных средств после того, как в 2013 году страна обанкротилась и ей нужна была многомиллиардная помощь со стороны международных кредиторов.
Чтобы иметь право на получение кипрского паспорта, иностранцы должны внести как минимум 2 миллиона евро инвестиций в имущественные, деловые или государственные облигации и иметь постоянное место жительства на Кипре.
По оценкам экспертов, в результате работы схемы Кипр получил 4,8 млрд евро до 2016 года.
Еврокомиссия считает, что так называемые "золотые визы" могут помочь преступникам проникнуть в ЕС и увеличивают риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Схемы по продаже гражданства имеют три из 28 стран ЕС - Мальта, Кипр и Болгария, и еще 20 государств, включая эти три, продают разрешения на жительство.
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