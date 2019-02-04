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Отдельные страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
12:42 04.02.2019 |
В Евросоюзе целый ряд стран в понедельник, 4 февраля, объявили о признании Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в Мадриде, что в связи с истечением 8-дневного ультиматума, предъявленного Евросоюзом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Испания официально признает Гуайдо временным главой государства и призывает его быстро организовать новые выборы.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханс написал в своем микроблоге в Twitter, что Мадуро не выполнил требования об объявлении новых выборов в восьмидневный срок, поэтому Британия вместе с европейскими союзниками объявляет о признании Гуайдо временным президентом до тех пор, пока в Венесуэле не удастся провести выборы, заслуживающие доверия.
Глава МИД Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Мадуро проигнорировал требование ЕС об объявлении свободных и справедливых выборов, поэтому Австрия незамедлительно признает Гуайдо легитимным врио президента в соответствии с конституцией Венесуэлы.
В ЕС как организации единства по ситуации в Венесуэле пока нет
Ранее о признании Хуана Гуайдо объявили Франция и Швеция. Между тем в ЕС как организации пока отсутствует единство относительно признания Хуана Гуайдо. Целый ряд СМИ сообщили со ссылкой на дипломатические источники, что Италия несколько дней тому назад наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось, что Евросоюз будет поддерживать и признавать Гуайдо в качестве временного президента до тех пор, пока в Венесуэле не пройдут новые выборы.
Хуан Гуайдо в интервью итальянской газете Corriere della Sera, обнародованном 4 февраля, призвал Европу к единству. "Если европейские правительства хотят содействовать прекращению насилия, преступности, репрессий и нарушений прав человека в Венесуэле, то они должны действовать единым фронтом, с тем чтобы силы, все еще поддерживающие Мадуро, ощутили всю мощь дипломатического и политического давления", - указал он.
Гуайдо также исключил возможность урегулирования кризиса в Венесуэле путем диалога с Мадуро.
Николас Мадуро ранее отклонил ультиматум Брюсселя о новых выборах в Венесуэле. Каракас считает неприемлемым вмешательство кого бы то ни было во внутренние дела страны, заявил Мадуро в интервью испанскому телеканалу La Sexta.
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