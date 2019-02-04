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Ирак и Иордания создадут совместную промышленную зону
10:50 04.02.2019 |
Премьер-министры Ирака и Иордании объявили в субботу о создании совместной промышленной зоны на границе стран и облегчении товарооборота между Багдадом и Амманом, сообщается в совместном заявлении премьера Ирака Аделя Абд аль-Махди и премьер-министра Иордании Омара Раззаза.
Встреча высокопоставленных делегаций во главе с премьерами стран состоялась в субботу на единственном связывающем страны пограничном КПП Турайбиль/аль-Карама.
"Стороны предприняли ряд мер для создания совместной промышленной зоны... иорданское правительство определило координаты площадки со своей стороны и выделило площадь размером в 2 тысячи дунамов (около 200 гектаров - ред.) для создания промышленной зоны, которую в будущем можно будет увеличить на еще 10 тысяч дунамов (1000 гектаров - ред.). Аналогичные меры будут приняты иракской стороной", - говорится в заявлении.
Помимо этого, Ирак выделит павильон Иордании на международной выставке в Багдаде для демонстрации иорданской продукции. Также стороны договорились об освобождении иорданских товаров от таможенных пошлин за исключением тех, аналоги которых производятся в Ираке.
В свою очередь иорданские власти снизили на 75% таможенные пошлины для ввозимых через порт Акаба иракских товаров.
Также стороны договорились о сотрудничестве между авиакомпаниями стран Royal Jordanian и Iraqi Airways - они будут теперь выполнять рейсы в рамках соглашения codeshare (код-шеринг). Соглашения о сотрудничестве достигнуты и в других сферах - финансовой, энергетике, здравоохранении и других.
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