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США запретили своим энергетикам участвовать в спонсируемых РФ программах
09:47 04.02.2019 |
Министерство энергетики США в пятницу, 1 февраля, запретило своим сотрудникам участвовать в ряде программ, финансируемых некоторыми иностранными государствами, например в стипендиальных или повышения квалификации. По словам замглавы ведомства Дэна Брулетта, постановление связано с тем, что эти государства "угрожают экономике Соединенных Штатов, способствуя несанкционированной передаче технологий и интеллектуальной собственности иностранным правительствам".
Конкретные страны в служебной записке не названы, речь идет лишь о категории государств, определяемой понятием "sensitive". В их отношении действуют особые нормы, связанные с защитой национальных интересов США. В эту категорию традиционно входят Китай, Иран, Россия и КНДР.
Минэнерго США курирует сеть из 17 национальных лабораторий, которые проводят передовые исследования в области ядерных энергии и оружия, а также обработки данных суперкомпьютерами. Часть этих разработок засекречена.
Обвинения китайской Huawei
В конце января американские власти предъявили китайской компании Huawei, нескольким ее американским отделениям и финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинение в целом ряде преступлений, включая банковское мошенничество, нарушение санкций, препятствование правосудию, а также промышленный шпионаж.
Мэн Ваньчжоу, родную дочь основателя Huawei, задержанную 1 декабря в Канаде и впоследствии освобожденную под залог, обвиняют, в частности, в том, что она предоставила американским банкам недостоверную информацию о бизнес-связях своей компании с Ираном. США добивается ее экстрадиции.
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