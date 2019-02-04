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Пентагон увеличивает число военных на границе с Мексикой в шесть раз
09:37 04.02.2019 |
Министерство обороны США решило направить дополнительно 3750 военнослужащих на юго-западный участок границы с Мексикой для оказания поддержки находящимся там сотрудникам Погранично-таможенной службы США.
"Это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих", - сказал представитель Пентагона. Из этого заявления следует, что численность военных на границе увеличится примерно в шесть раз.
В ведомстве добавили, что дополнительные подразделения военных будут развернуты на границе на 90 дней.
Помимо военнослужащих на границе разместят системы мобильного наблюдения, а также протянут 240 км колючей проволоки между пунктами досмотра.
В четверг в американских СМИ появилась информация об отправке 3500 военнослужащих на южный участок границы США с Мексикой. Позднее Дональд Трамп подтвердил эти планы.
"На южную границу направляется больше военнослужащих, чтобы остановить попытки вторжения нелегалов, следующих большими караванами в нашу страну. Мы остановили предыдущие караваны, остановим и эти", - пообещал он в "Твиттере".
Трамп также обвинял власти Мексики в том, что они, по его мнению, не делают ничего, чтобы остановить мигрантов, которые пытаются попасть в составе караванов на американскую территорию.
Караваны мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Часть мигрантов была депортирована, другие решили остаться в Мексике, остальные находятся вблизи американской границы.
На этой неделе также появлялись сообщения, что очередной караван из примерно 2400 человек отправился к границе США из мексиканской столицы.
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