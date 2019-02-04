Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле

Вашингтон допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье, 3 февраля. "Это определенно один из вариантов", - подчеркнул глава государства.

Трамп добавил, что он отклонил просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о встрече. "Мы очень далеко зашли в этом процессе", - объяснил свои действия президент Соединенных Штатов.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.