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Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
09:32 04.02.2019 |
Вашингтон допускает военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, вышедшем в эфир в воскресенье, 3 февраля. "Это определенно один из вариантов", - подчеркнул глава государства.
Трамп добавил, что он отклонил просьбу венесуэльского президента Николаса Мадуро о встрече. "Мы очень далеко зашли в этом процессе", - объяснил свои действия президент Соединенных Штатов.
В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
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