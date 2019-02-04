Мадуро предложил провести в Венесуэле досрочные парламентские выборы

Очередные парламентские выборы в стране должны состояться только в 2020 году. В нынешнем составе парламента большинство голосов имеет оппозиция; его спикер Хуан Гуайдо 23 января принял присягу в качестве временно исполняющего обязанности президента, после того как законодатели признали Мадуро переизбранным нелегитимно.

Выступая на митинге своих сторонников в Каракасе, Мадуро заявил, что поддерживает звучавшие в Конституционной ассамблее страны призывы провести досрочные парламентские выборы. В отличие от парламента, в Конституционной ассамблее доминируют сторонники президента.

США, Канада и большинство стран Латинской Америки заявили, что считают Гуайдо, а не Мадуро, законным руководителем Венесуэлы до проведения новых, честных выборов. В воскресенье истекает и крайний срок, установленный Мадуро Евросоюзом для объявления новых президентских выборов. В противном случае ЕС обещает также признать Гуайдо.

Вместе с тем, ряд других ведущих государств, в первую очередь Россия, Турция и Китай, заявили о поддержке Мадуро.

Высшие офицеры венесуэльской армии также в массе своей продолжают поддерживать Мадуро, однако в воскресенье появилось одно исключение: генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес в видеообращении, размещенном в соцсетях, объявил о переходе на сторону оппозиции. Официальный аккаунт ВВС Венесуэлы вскоре назвал его предателем.

Демонстрации соперничающих лагерей

Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы Венесуэлы в поддержку не только президента Николаса Мадуро, но и Хуана Гуайдо.

Обращаясь к тысячам своих сторонников в Каракасе, Гуайдо сказал, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока его сторонники не добьются "свободы".

Мадуро со своей стороны обвинил мировые СМИ в том, что они "делают невидимыми" [не показывают] демонстрации проправительственных сторонников.

Многие сторонники Мадуро на субботнем митинге были в форме цвета хаки - проправительственного ополчения.