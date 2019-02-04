Финансовые новости
- |
- 04.02.19
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США грозят Турции санкциями за покупку золота у Венесуэлы
09:03 04.02.2019 |
Как стало известно Би-би-си, США усилили давление на Турцию, требуя от нее прекратить закупки золота в Венесуэле.
Высокопоставленный западный дипломатический источник рассказал Би-би-си, что среди стран, вовлеченных в торговлю золотом с Венесуэлой, Турция в настоящее время вызывает у США самые сильные опасения.
Кроме того, растет подозрение, что экспортируемое в Турцию золото в итоге попадает в Иран, что может нарушать американские санкции.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который столкнулся с масштабным политическим кризисом в стране.
Торговля золотом между Турцией и Венесуэлой стремительно растет. В прошлом году страна экспортировала в Турцию драгоценного металла почти на 900 млн долларов, формально для переработки и последующего возвращения в Венесуэлу, хотя никаких данных о реэкспорте потом не появлялось.
Американские правительственные источники ранее предупреждали, что часть золота может переправляться через Турцию в Иран, что может нарушать американские санкции.
Би-би-си выяснила, что Анкара получила новые предупреждения о риске нарушения санкций.
Более того, правительства западных стран теперь рассматривают Турцию как главный источник риска в этой сфере - она получает из Венесуэлы больше золота, чем Россия и Объединенные Арабские Эмираты, также, как сообщалось, активно покупающие желтый металл у режима Мадуро.
В пятницу американский сенатор Марко Рубио, входящий в комитет по международным отношениям, предупредил ОАЭ и Турцию, что они не должны становиться "соучастниками" в "вопиющем преступлении" - поставках золота из Венесуэлы.
В последние дни можно было наблюдать полеты в Каракас российских и турецких частных самолетов. Анкара настаивает, что ведет торговлю в соответствии с международными правилами.
Один из частных самолетов, замеченных в Каракасе в эти дни, принадлежал группе Ciner - крупной турецкой горнодобывающей компании, тесно связанной с президентом Эрдоганом.
Венесуэльский оппозиционный депутат Хосе Герра утверждает, что российский самолет, принадлежащий компании Nordwind, прилетал в Каракас, чтобы вывезти из страны не менее 20 тонн золота
Противники венесуэльского правительства обвиняют власти в незаконной добыче золота. Этот промысел наносит серьезный ущерб окружающей среде, загрязняет карьеры, а мелкие шахты удерживаются под контролем при помощи мафии и часто с применением насилия.
Президент Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее гражданам США заниматься торговлей золотом с Венесуэлой. Эта мера касается и третьих сторон, таких как Турция. Анкару уже предупредили, что она ходит по тонкому льду, рассказали источники Би-би-си.
Политические отношения между Турцией и Венесуэлой с 2016 года переживают расцвет. Мадуро приезжал в Турцию четыре раза, ответный визит в Венесуэлу президента Эрдогана в 2018 году стал первым для турецкого президента.
Главным источником доходов для правительства Мадуро является экспорт нефти, но поступления от него снижаются из-за санкций и падения мировых цен. Это вынуждает Каракас искать альтернативные источники дохода, такие как золото.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рост продаж и маржи восстановили развитие розничного рынка нефтепродуктов
|Провокация под выборы. Когда Кирилл приедет в гости к Онуфрию
|Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в Президенты, они поданы 89 лицами
|Резкое падение интереса к доллару вылилось 1 февраля в провал его курса на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2018 году в США было введено в эксплуатацию 7,6 ГВт ветровых электростанций
|ЕС допустил участие британцев в выборах Европарламента
|Кипр ужесточил условия выдачи «золотых виз»
|Отдельные страны ЕС признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
|Ирак и Иордания создадут совместную промышленную зону
|Иран представил новую крылатую ракету
Это интересно
|Материал Sony Triporous позволит выпускать улавливающие фильтры нового поколения
|Взаимная интеграция Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram произойдёт не ранее 2020 года
|В социальной сети Google скоро начнут закрывать учётные записи пользователей
|В 2020 году выйдут самозашнуровывающиеся кроссовки Puma Fi по цене $330
|Check Point: в 2019 году криптомайнеры еженедельно атакуют 20% компаний
|Беспроводной игровой контроллер SteelSeries Stratus Duo подходит для разных платформ
|Потери от мошенничества с платежными картами за год достигли 24,26 млрд долларов