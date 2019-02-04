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Информация об агентстве
Компания из ОАЭ рассказала о покупке золота у Венесуэлы в январе
08:56 04.02.2019 |
Инвестиционная фирма из Абу-Даби Noor Capital сообщила, что купила около 3 т золота у Венесуэлы.
Компания заявила, что «не вовлечена ни в какие незаконные или запрещенные транзакции». Покупка была осуществлена 21 января и проведена «в соответствии с международными стандартами и законами, которые действовали на тот момент», передает kommersant.
В компании также сказали, что «до тех пор, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется, Noor Capital воздержится от дальнейших транзакций».
Ранее российские СМИ сообщали, что часть венесуэльского золотого запаса, хранящегося в России, была продана в Объединенных Арабских Эмиратах. По информации издания, полученные от сделки наличные доставили в Каракас на Boeing 757, принадлежащем дальневосточной авиакомпании «Ерофей».
По данным Reuters, Венесуэла продала ОАЭ 15 тонн золота. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отрицает хранение в России венесуэльского золота.
Затем сообщалось, что власти Венесуэлы отложили планы по отправке 10 т золота за границу. По данным Bloomberg, сейчас судьба 1600 слитков не известна.
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