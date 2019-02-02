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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вступило в силу соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговли между ЕС и Японией

23:41 01.02.2019 |

Мир

 

Станет ли премьер-министр Синдзо Абэ тем японским политиком, который решит с Россией проблему Курильских островов, неизвестно. Но он уже стал тем лидером, который обеспечил своей стране свободный доступ на европейский рынок: 1 февраля вступило в силу соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Европейский Союз и Япония, обеспечивающие совместно примерно треть мирового ВВП, подписали его в июле 2018 года.

Соглашение, о котором с Трампом договориться не удалось

Отныне японские компании могут беспошлинно или на льготных условиях экспортировать свою продукцию на рынки (пока еще) 28 стран ЕС - самого мощного в мире экономического объединения, в котором после выхода Великобритании будут проживать порядка 446 миллионов потребителей. Для европейских экспортеров, в свою очередь, в полной мере открывается третья по размерам экономика планеты с населением примерно в 127 миллионов человек.

К этой цели Брюссель и Токио шли на протяжении шести лет. Одновременно ЕС пытался создать с США еще более крупную зону свободной торговли - Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP), но из этого ничего не вышло. В свою очередь, Япония вступила в Транстихоокеанское партнерство (TPP), но США сразу же после прихода в Белый дом Дональда Трампа из него вышла.

Таким образом, ни европейцы, ни японцы с нынешним президентом США, предпочитающим протекционизм и изоляционизм, найти общий язык в этой сфере не смогли. Но зато они договорились друг с другом. Так что новая зона свободной торговли - это еще и недвусмысленный сигнал в сторону Вашингтона. А заодно и Пекина. Брюссель и Токио продемонстрировали: они - за дальнейшую либерализацию мировой торговли на взаимовыгодной основе, по четко прописанным рыночным правилам и при соблюдении строгих норм защиты прав наемных работников и потребителей. К тому же впервые в международные торговые договоренности включены положения Парижского соглашения по климату.

Новые возможности для европейских аграриев

Европейские экспортеры почувствуют конкретную выгоду уже очень скоро: каждый год они будут экономить на таможенных пошлинах порядка одного миллиарда евро, указывает председатель Еврокомиссии (правительства ЕС) Жан-Клод Юнкер. К тому же впредь промышленную продукцию из Евросоюза можно будет продавать в Японии без дополнительной сертификации.

Существенную выгоду новая зона свободной торговли сулит европейским аграриям. Так, отныне они могут беспошлинно поставлять в Страну восходящего солнца мясо, молочную продукцию и вина. В частности, Токио отменил 30-процентную пошлину, которой до сих пор облагался сыр гауда. Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём ожидает роста поставок продовольствия в Японию на 180 процентов, что означало бы увеличение экспортной выручки примерно на 10 миллиардов евро.

По данным министерства экономики ФРГ, с 1 февраля, с момента вступления соглашения в силу, отменены пошлины на 91 процент всех поставок из ЕС в Японию. После истечения различных переходных периодов таможенные барьеры отпадут для 99 процентов европейского экспорта в Японию.

Японский автопром обезопасил себя от "Брекзита"

В свою очередь, ЕС в тот же день перестал облагать пошлинами 75 процентов импорта из Японии, в перспективе эта цифра тоже будет доведена почти до 100 процентов. Так, в течение 7 лет будут снижаться и в конечном счете исчезнут пошлины в размере от 10 до 22 процентов, которые до сих пор взимались при ввозе в ЕС японских автомобилей.

Этот пункт был для Токио, учитывая размеры японской автомобильной промышленности, особенно важным. До сих пор некоторые крупные производители обходили эти таможенные барьеры, поставляя легковые машины на внутренний рынок Евросоюза со своих заводов в Великобритании. Впредь, после ее выхода из ЕС, доставлять автомобили можно будет напрямую с японских предприятий. Так что надвигающийся "Брекзит" явно ускорил заключение соглашения.

Обе стороны либерализуют также доступ к сфере услуг. К тому же японские компании отныне смогут участвовать на территории ЕС в тендерах на получение госзаказов. Соответственно, аналогичные права получат европейские фирмы в Японии.

Теперь на очереди - Сингапур и Вьетнам

Соглашение ЕС - Япония раскритиковали различные организации антиглобалистов, экологов и защитников прав потребителей. Одно из главных обвинений: новая зона свободной торговли служит главным образом интересам большого бизнеса, крупных концернов.

Так, противники соглашения считают, что отмена пошлин в сельскохозяйственной сфере выгодна исключительно большим агропромышленным компаниям и ударит по маленьким фермерским хозяйствам как в Европе, так и в Японии. Были также опасения, что в новой зоне свободной торговли будет разрешена приватизация предприятий водоснабжения, однако на эту сферу достигнутые договоренности не распространяются.

В целом же создание зоны свободной торговли ЕС - Япония прошло на удивление бесшумно, особенно если вспомнить, какое мощное противодействие вызвали в свое время переговоры по TTIP с США или принятое в конечном счете куда менее масштабное европейское соглашение с Канадой (CETA). Тогда на улицы европейских городов выходили десятки тысяч демонстрантов преимущественно левой политической ориентации.

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), головная организация немецкого бизнеса, приветствовало вступление в силу соглашения с Японией и призвало органы Евросоюза поддержать аналогичные договоренности с Сингапуром и Вьетнамом. "Тем самым ЕС широко открыл бы экономические двери в сторону бурно растущего региона Юго-Восточной Азии и доказал бы, что он в состоянии эффективно защищать европейские инвестиции за рубежом", - заявил член правления BDI Штефан Майр (Stefan Mair).

Европейский парламент рассмотрит уже готовое торговое соглашение с Сингапуром 13 февраля.

По материалам: Deutsche Welle
 

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