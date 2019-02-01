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Канцлер Германии заявила о нарушении Россией договора о ликвидации ракет
18:25 01.02.2019 |
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила Россию в нарушении положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она заявила в Берлине в пятницу, 1 февраля, после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам Меркель, необходимо продолжать диалог с Россией и после приостановки договора. "Мы сделаем все возможное, чтобы воспользоваться полугодовой отсрочкой (предусмотренной на процедуру выхода из ДРСМД. - Ред.), для дальнейших переговоров", - отметила канцлер. Ранее свою обеспокоенность о приостановке ДРСМД также высказали главы МИД Евросоюза.
Почему США приостановили участие в ДРСМД?
1 февраля госсекретарь Майк Помпео объявил о приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 февраля истекает срок ультиматума, который Вашингтон предъявил Москве. США требовали вернуться к соблюдению обязательств по договору, там уверены, что Россия нарушила его созданием ракеты 9М729.
По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж.
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