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Британия, Германия и Франция создали механизм, чтобы обойти санкции США против Ирана
23:42 31.01.2019 |
Великобритания, Германия и Франция создали новую платежную систему, которая позволит европейским компаниям торговать с Ираном, не нарушая санкций США.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
"Франция, Германия и Соединенное Королевство, в соответствии со своей решительной преданностью и постоянными усилиями по сохранению (ядерной сделки с Ираном - Ред.), объявляет о создании INSTEX SAS (Инструмента поддержки торговых обменов) - специального целевого механизма, направленного на облегчение законной торговли между европейскими экономическими операторами и Ираном", - говорится в заявлении.
Тройка подтверждает, что ее усилия для сохранения экономических положений ядерной сделки, обусловлены "полным выполнением Ираном своих ядерных обязательств, в частности полным и своевременным сотрудничеством с МАГАТЭ".
INSTEX сначала сосредоточится на важнейших для иранского населения секторах - например, фармацевтических, медицинских приборах и агропродовольственных товарах.
"В долгосрочной перспективе INSTEX стремится быть открытой для экономических операторов из третьих стран, желающих торговать с Ираном", - заявили министры.
По данным СМИ, несмотря на то, что механизм разработан правительствами Германии, Франции и Великобритании, ЕС хочет запустить его на уровне блока.
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