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Саудиты заработали на войне с коррупцией $107 млрд
23:32 31.01.2019 |
Власти Саудовской Аравии заявили, что они вернули около $107 млрд, изъяв их у людей, которых правительство обвинило в коррупционных схемах, что потрясло бизнес-элиту королевства и оказало давление на экономический рост.
Комиссия по борьбе с коррупцией во главе с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом заявила, что средства, полученные от 87 человек, поступили в виде наличных, недвижимости, компаний и ценных бумаг. Пока не совсем понятно, собрана ли эта сумма полностью. Кронпринц Мухаммед заявил, что в октябре государство получило около $35 млрд, чтобы собрать остальную сумму потребуется около 2 лет. Чиновники пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Комиссия передала в суд дела более 60 человек согласно заявлению королевского суда, опубликованному государственными СМИ в среду.
Крупнейший в мире экспортер нефти пытается провести чистку, стремясь вернуть доверие инвесторов после убийства Джамала Хашогги в октябре, которое вызвало глобальные протесты. Чистка, начавшаяся в ноябре 2017 г., заставила многих богатых саудитов попытаться вывести деньги из королевства или составить планы по уходу из страны, сообщило агентство Bloomberg News в ноябре.
Чиновники заявили, что аресты были необходимы, чтобы стабилизировать настроения инвесторов и снизить безудержную коррупцию.
Некоторые из сторонников кронпринца Мухаммеда также говорят, что краткосрочное сокращение инвестиций - это адекватная цена за фундаментальную перестройку, которая поможет создать более прозрачное деловое сообщество. Но обвинения в применении пыток, опровергнутые правительством, и отсутствие прозрачности превратили эту операцию в банальное вымогательство.
Десятки членов королевской семьи и бизнес-лидеров были задержаны в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. В феврале прошлого года роскошный отель вновь открылся для приема клиентов.
В список членов королевской семьи и бизнесменов, которые были заключены в тюрьму, вошел и саудовский миллиардер принц Альвалид бин Талал, который затем был освобожден, и саудовско-эфиопский миллиардер Мохаммед Аль Амуди, который был освобожден 27 января.
В среду комиссия заявила, что 56 человек, дела которых были переданы в прокуратуру, были замешан в "других уголовных делах". 8 других людей "отказались разрешить дело мирным путем, несмотря на наличие доказательств против них, и их дела были переданы в прокуратуру".
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