Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом в четверг, 31 января, в Twitter сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни.

Мадуро не выполнил ультиматум

В качестве причины решения называются позиция официально избранного президента страны Николаса Мадуро, отклонившего призыв ЕС и ряда европейских государств провести досрочные выборы.

Одновременно европарламентарии призвали правительства стран - членов ЕС признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Мадуро в ответ на выдвинутый европейскими странами ультиматум заявил, что европейцы допускают ошибку, потакая президенту США Дональду Трампу. "Вся Европа следит за словами Трампа, в особенности что касается Венесуэлы", - подчеркнул он и призвал Германию, Великобританию, Францию, Испанию, Нидерланды и другие страны отказаться от своих требований.

Ультиматум европейских стран и Брюсселя

Ранее Нидерланды, Испания, Франция, Германия и ряд других стран заявили, что признают самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы. С аналогичным заявлением выступила и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он заявил, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничительные меры подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.