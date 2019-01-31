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Загадочный самолет вернулся из Венесуэлы в Москву
13:00 31.01.2019 |
В Москву из Каракаса вернулся самолет Boeing 777, прибывший с неизвестной целью в Венесуэлу без пассажиров. По данным ресурса Flightradar, машина компании Nordwind Airlines приземлилась в аэропорту Внуково утром в четверг, 31 января.
Самолет Nordwind вылетел из Венесуэлы в 4.52 часов местного времени 30 января, передало агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Кроме того, оно сообщило о другом российском рейсе, прибывшем в Венесуэлу несколько ранее с промежуточной посадкой на Островах Зеленого Мыса. Речь идет о грузовом Boeing 757. Регулярных рейсов между двумя странами нет.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о самолете Nordwind, который, согласно сообщениям СМИ, прилетел в Венесуэлу из Москвы.
20 тонн венесуэльского золота
Венесуэльский депутат Хосе Герра, ранее работавший экономистом в Центральном банке страны, предположил, что на российском самолете переправляется часть золотых резервов Венесуэлы в Россию. Национальная ассамблея, в которой доминирует оппозиция, со ссылкой на информацию Герры заявила о готовящемся вывозе на самолете из Москвы как минимум 20 тонн золота. В опубликованном в Twitter сообщении депутаты призвали Центробанк предоставить детальную информацию в отношении происходящего. "Это золото принадлежит не Каликсто Ортеге (главе Центробанка. - Ред.), а венесуэльскому народу", - подчеркивается далее.
Между тем США накануне призвали трейдеров не торговать венесуэльским золотом и нефтью после введения жестких санкций против Каракаса. Участники торгов не должны иметь дело с тем, что украдено у венесуэльского народа, написал в Twitter советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу, прибыл из Москвы в Каракас 28 января. По данным СМИ, пассажиров на его борту не было, зато в нем находились сразу два экипажа.
Венесуэльский кризис
Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Николаса Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.
28 января США сообщили о введении санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Каракас по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, не будет.
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