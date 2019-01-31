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Трамп послал свои спецслужбы «в школу» из-за Ирана
09:48 31.01.2019 |
Президент США Дональд Трамп обвинил спецслужбы страны в наивности и беспечности относительно угрозы со стороны Ирана. "Представители спецслужб кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело касается иранских угроз. Они ошибаются!" - написал он в своем Twitter в среду, 30 января.
"Они испытывают ракеты (на прошлой неделе) и разгуливают по краю пропасти. Единственное, что их сдерживает - это их разрушающаяся экономика", - написал Трамп, послав представителей американской разведки "обратно в школу".
Трамп, по всей видимости, отреагировал на слова директора Национальной разведки Дэна Коатса, заявившего во вторник, что разведка "не верит", что Иран по-прежнему работает над военной ядерной программой.
США вышли из соглашения с Ираном
В начале мая 2018 года Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.
Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через него идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.
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