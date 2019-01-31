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Венесуэльская оппозиция призывает армию перейти на сторону народа
08:18 31.01.2019 |
В Венесуэле продолжаются массовые многотысячные демонстрации сторонников оппозиции. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. "Армия, верни себе достоинство", - гласит лозунг на одном из плакатов, который использовали оппозиционеры во время акций в среду, 30 января. На митинге в университете Каракаса армию призвали присоединиться к народу.
Между тем самопровозглашенный временный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал он на выступлении в среду.
Президент США Дональд Трамп написал в среду в своем Twitter, что говорил по телефону с Гуайдо и поздравил его с "историческим вступлением в должность президента". Митинги и протесты в стране он назвал "борьбой за свободу". Между тем Николас Мадуро в среду присутствовал на военных маневрах в Каракасе. Он со своей стороны пытается удержать армию, присягнувшую ему в верности, под контролем.
Председатель парламента объявил себя и.о. президента
В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.
Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничительные меры подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.
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