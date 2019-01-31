В Венесуэле задержаны иностранные журналисты

Демонстрация в Каракасе против Николаса Мадуро 30 января 2019 года.

Власти Венесуэлы задержали сотрудников французского телеканала TMC Пьера Кайе и Батиста де Монтье, а также их продюсера. Об этом источники в дипломатических кругах сообщили в среду, 30 января. Инцидент произошел накануне. По информации венесуэльского журналистского профсоюза SNTP, французы вели съемку демонстрации в поддержку президента Николаса Мадуро.

Ранее у президентской резиденции, дворца Мирафлорес в Каракасе были задержаны двое сотрудников Национального телевидения Чили (TVN) - Родриго Перес и Гонсало Бараона, а также сопровождавший их гражданин Венесуэлы, отметили представители SNTP. Через 12 часов венесуэльца отпустили. Чилийцев должны депортировать после 14 часов содержания под стражей, заявил МИД Чили, выступивший с жесткой критикой действий властей Венесуэлы в отношении журналистов. Переса и Бараону обвинили в нарушении "зоны безопасности", сообщил TVN один из сопровождавших журналистов.

Председатель парламента объявил себя и.о. президента

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Его инаугурация прошла 10 января 2019 года. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. 28 января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничительные меры подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.