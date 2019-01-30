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Норвегия рассматривает возможность постройки подводных плавучих туннелей
Западное побережье Норвегии - один из самых живописных уголков нашей планеты. Тут расположено более 1000 фьордов, что делает данный пейзаж уникальным. Однако это же делает его труднопроходимым.
На западном побережье страны проживает треть населения Норвегии. И путешествия между городами порой могут занимать очень много времени. К примеру, на то, чтобы преодолеть «ключевой маршрут» Норвегии от Кристиансанна до Тронхейма, которые разделяет 1100 км, придётся потратить почти сутки и воспользоваться семью паромными переправами.
Вероятно, в будущем у жителей страны появится альтернатива. Сейчас правительство Норвегии работает над инфраструктурным проектом стоимостью 40 млрд долларов, чтобы сделать данный маршрут свободным от паромов. Проект предусматривает множество мостов, туннель протяжённостью 27 км, который проложат под морским дном, а также самый уникальный этап - подводные плавучие туннели.
Такое решение позволяет не бурить дно, а просто «затопить» трубы туннелей, жёстко закрепив их под водой посредством тросов и понтонов. Туннели будут располагаться на глубине около 30 м. Такое решение позволит проложить маршрут там, где из-за глубины или ширины фьордов невозможно построить мост, пробурить туннель под морским дном или использовать плавучие мосты.
Пока нет точного решения касательно того, что такие туннели всё же будут построены, так как риски весьма высоки. В частности, специалистам ещё предстоит просчитать, что будет, к примеру, если в туннеле взорвётся автомобиль. В случае, если герметичность такой конструкции пострадает, несложно представить, какой катастрофой всё обернётся.
Что же касается проекта в целом, его намерены завершить примерно через 30 лет.
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