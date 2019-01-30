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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

De Beers сообщила о падении продаж алмазов

12:07 30.01.2019 |

Мир

 

De Beers получила всего $505 млн в результате первой продажи в этом году по сравнению с прошлогодним показателем $672 млн и $729 млн в 2017 г.

Январские показатели продаж были одними из лучших в последние годы, поскольку клиенты в этот период восстанавливают запасы после праздничного сезона.

Гендиректор De Beers Брюс Кливер связывает разочаровывающие показатели в этом месяце с эффектом высокой базы, поскольку в декабре продажи оказались выше, чем обычно.

Кливер также отметил снижение продаж более дешевых камней.

Трейдеры и производители, которые покупают более дешевые и мелкие драгоценные камни, также сталкиваются с трудностями.

В прошлом месяце некоторые клиенты Rio Tinto Group отказались покупать более дешевые алмазы, в то время как De Beers была вынуждена снизить цены и предложить покупателям уступки.
По материалам: Вести Экономика
 

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