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Имя Магнитского хотят дать закону о санкциях ЕС за нарушения прав человека
11:53 30.01.2019 |
Евродепутаты нынешнего созыва хотят проголосовать за резолюцию с призывом принять "закон Манитского" на уровне ЕС. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе во вторник, 29 января, заявили европарламентарии Гуннар Хёкмарк (фракция Европейской народной партии), Ана Гомеш (социал-демократы) и Маритйе Схаке (либералы) вместе с финансистом Уильямом Браудером, сообщает корреспондент DW.
"Я получил широкую поддержку со стороны ряда разных фракций, мы составим и внесем резолюцию, в которой Европарламент призовет Европейскую внешнеполитическую службу и (ее руководителя. - Ред.) Федерику Могерини увековечить имя Магнитского в "законе Магнитского" на уровне ЕС", - заявил Браудер, работавший вместе с Сергеем Магнитским.
"Это не идея закона против России или граждан РФ, инициатива направлена против тех, кто крадет деньги у российского народа", - отметил Хёкмарк.
Маритйе Схааке считает важным назвать санкционный режим именем Магнитского, поскольку оно широко узнаваемо. С ней согласна и Ана Гомеш: "Важно использовать имя, поскольку это ("закон Магнитского". - Ред.) не против России, наоборот, он пророссийский, он за людей в России, которые становятся целями грубых нарушений прав человека, забравших жизнь и Сергея Магнитского".
Пока существует только идея резолюции. Но Схааке заверила корреспондента DW, что до выборов нового состава Европарламента в мае 2019 года еще достаточно времени, чтобы ее принять.
Дело Магнитского
Российский юрист Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Он умер в больнице СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года. В США в 2012 году был принят "акт Магнитского", предусматривающий персональные санкции против лиц, ответственных за нарушения прав человека в России. С тех пор еще пять стран приняли подобные законы.
Несмотря на то, что Европарламент в апреле 2014 года поддержал соответствующую резолюцию, инициатива принять "закон Магнитского" на уровне ЕС длительное время буксовала. Лишь в декабре 2018 года главы МИД стран Евросоюза дали "зеленый свет" предложению Нидерландов разработать глобальный санкционный режим за нарушения прав человека, однако имя Магнитского в нем не упоминается.
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