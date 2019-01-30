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Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну и заморозил активы
08:54 30.01.2019 |
Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, провозгласившему себя временным президентом, покидать страну и заблокировал доступ к его банковским счетам.
Таким образом, суд одобрил запрос прокуратуры Венесуэлы, попросившей запретить Гуайдо покидать страну в связи начатым в его отношении расследованием.
Как заявил ранее генеральный прокурор Венесуэлы, расследование связано с "актами насилия, которые произошли в стране, начиная с 22 января".
Газета Nacional сообщает, что решение поддержали не все члены суда.
Издание обращает внимание на то, что одна из судей в знак протеста покинула пресс-конференцию, на которой было объявлено об ограничениях в отношении Гуайдо, а другой написал в "Твиттере", что принятое решение, "противоречит статьям 99 и 102 "Закона о Верховном суде".
О расследовании в отношении Гуайдо было объявлено вскоре после того, как он заявил, что берет на себя контроль над зарубежными активами Венесуэлы, а Вашингтон ввел санкции в отношении государственной нефтяной компании PDVSA.
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента 24 января. Он сказал, что намерен "добиться окончания узурпации власти, сформировать переходное правительство и провести честные выборы".
Легитимность Гуайдо признали большинство стран Латинской Америки, США, Канада и ряд государств-членов ЕС. Поддержку Николасу Мадуро, в январе заступившему на второй президентский срок, выразили Россия, Китай, Турция, Иран, Куба.
В среду группа стран Северной и Южной Америки выступила против любого военного вмешательства в политический конфликт в Венесуэле. "Группа Лимы" - 13 стран Латинской Америки, а также Канада - заявила о недопустимости интервенции. Группа была создана в 2017 году для поиска мирного решения кризиса в стране.
Накануне журналисты заметили в блокноте советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона пометку "5000 военных в Колумбию". СМИ и эксперты увидели в этом намек на возможное военное вмешательство США, считающих Гуайдо временным президентом, в венесуэльский кризис.
Представитель Пентагона говорил, что США не планируют отправлять военных в Венесуэлу, а представитель Белого дома на вопрос о смысле записи ответил цитатой из президента Дональда Трампа: "Все варианты рассматриваются".
Ранее Гуайдо, на прошлой неделе объявивший себя временным президентом страны, заявил о том, что он берет на себя контроль над зарубежными активами Венесуэлы, чтобы не дать Мадуро возможности "опустошить казну".
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