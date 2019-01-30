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Британский парламент проголосовал за изменение соглашения по «Брекзиту»
23:25 29.01.2019 |
Нижняя палата британского парламента (Палата общин) во вторник, 29 января, большинством голосов проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. Парламентарии хотят добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Параметры 584-страничного документа по "Брезиту" были согласованы с Брюсселем после 18 месяцев переговоров, лидеры стран ЕС одобрили соглашение.
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