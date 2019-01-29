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Болгария может ввести евро уже в начале 2022 - министр
12:36 29.01.2019 |
Болгария может ввести евро уже в январе 2022 года.
Об этом заявил министр финансов Владислав Горанов в понедельник, пишет Reuters.
Срок, который очертил министр, несколько оптимистичнее спрогнозированного еврокомиссаром, ответственным за единую валюту. Валдис Домбровскис заявил 18 января, что Болгария, которая присоединилась к Европейскому союзу 2007 в году, будет вынуждена ждать по крайней мере до середины 2022 года, чтобы присоединиться к евро.
Но Горанов сказал, что он надеется, что летом этого года Болгарии позволят вступить в банковский союз блока и Механизм валютного курса (ERM-2), участие в котором в течение двух лет является предпосылкой для введения евро. Валюта Болгарии лев уже привязана к евро.
"Я - умеренный оптимист, что в июле, если все будет в порядке с проверкой качества активов и стресс-тестами, у нас будет повод подать заявление на вступление в ERM и ожидать положительного результата", - заявил Горанов.
"Самый короткий путь к евро - это два года в ERM-2, а затем - до года для дополнительных корректировок. Наиболее оптимистичным вариантом присоединения может быть 1 января 2022", - добавил он.
Еврокомиссия в мае прошлого года обнародовала отчет, в котором говорится о том, что семь стран-членов ЕС, которые планируют перейти на евро, пока не готовы к присоединению к еврозоне из-за невыполнения определенных требований.
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