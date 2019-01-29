Финансовые новости
- |
- 29.01.19
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Скандал в Польше: лидера партии власти обвиняют в тайном ведении бизнеса
11:37 29.01.2019 |
Польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.
Как сообщила Wyborcza.pl, в двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров хотели разместить квартиры, отель и резиденцию фонда Института имени Леха Качиньского.
Здания должна была построить компания "Srebrna", которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.
Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большую заинтересованность СМИ в этом вопросе.
"Если мы не победим на выборах, мы не будем строить небоскреб в Варшаве", - говорит Качиньский несколько раз в разговоре 27 июля 2018 года. Как известно, "Право и справедливость" проиграла выборы мэра в Варшаве.
Качиньский посоветовал предпринимателю решить свои претензии относительно неоплаты через суд. Общая сумма, которую австриец должен был получить по контракту, составляла около 39 млн злотых. На прошлой неделе адвокаты предпринимателя направили в варшавскую прокуратуру сообщения об "обоснованных подозрениях в совершении преступления Ярославом Качиньским".
Вся сумма инвестиций в проект составляла около 1,3 млрд злотых.
Заметим, что в публикации издания не идет речь о незаконности бизнеса, но отмечается его секретность. Проект был конфиденциальным, а Биргфеллнер должен был управлять им через две компании, названные Nuneaton i K-Towers.
Сам Качиньский на записях говорит, что если общественность узнает о строительстве небоскреба перед парламентскими выборами, это может стать политической смертью для "ПиС".
В "ПиС" выразили протест в связи с информацией газеты. Пресс-секретарь партии Беата Мазурек назвала материал "псевдоразоблачением". "Это те же слухи и спекуляции, которые мы слышали годами", - написала она в Twitter.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
|Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма
|Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Скандал в Польше: лидера партии власти обвиняют в тайном ведении бизнеса
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий
|США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы
|Установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 500 ГВт. Два года назад было 300 ГВт
|Власти Китая допустили рейтинговое агентство S&P Global Ratings к внутреннему рынку
Это интересно
|В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки
|«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана