Скандал в Польше: лидера партии власти обвиняют в тайном ведении бизнеса

Польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

Как сообщила Wyborcza.pl, в двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров хотели разместить квартиры, отель и резиденцию фонда Института имени Леха Качиньского.

Здания должна была построить компания "Srebrna", которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большую заинтересованность СМИ в этом вопросе.

"Если мы не победим на выборах, мы не будем строить небоскреб в Варшаве", - говорит Качиньский несколько раз в разговоре 27 июля 2018 года. Как известно, "Право и справедливость" проиграла выборы мэра в Варшаве.

Качиньский посоветовал предпринимателю решить свои претензии относительно неоплаты через суд. Общая сумма, которую австриец должен был получить по контракту, составляла около 39 млн злотых. На прошлой неделе адвокаты предпринимателя направили в варшавскую прокуратуру сообщения об "обоснованных подозрениях в совершении преступления Ярославом Качиньским".

Вся сумма инвестиций в проект составляла около 1,3 млрд злотых.

Заметим, что в публикации издания не идет речь о незаконности бизнеса, но отмечается его секретность. Проект был конфиденциальным, а Биргфеллнер должен был управлять им через две компании, названные Nuneaton i K-Towers.

Сам Качиньский на записях говорит, что если общественность узнает о строительстве небоскреба перед парламентскими выборами, это может стать политической смертью для "ПиС".

В "ПиС" выразили протест в связи с информацией газеты. Пресс-секретарь партии Беата Мазурек назвала материал "псевдоразоблачением". "Это те же слухи и спекуляции, которые мы слышали годами", - написала она в Twitter.