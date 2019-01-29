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Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий
08:21 29.01.2019 |
Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Они обвиняются, в частности, в мошенничестве, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T Mobile.
Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в Ванкувере по просьбе властей США, которые подозревают ее в нарушении режима санкций, наложенных на Иран.
Это дело сильно испортило отношения между Канадой и Китаем, не в последнюю очередь потому, что отец Мэн Ваньчжоу - основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.
Компания Huawei и сама Мэн Ваньчжоу отрицают все предъявленные американскими властями обвинения.
В обвинении говорится, что компания Huawei предоставляла неверную информацию властям США и банкам по поводу своих отношений с двумя дочерними компаниями, Huawei Device USA и Skycom Tech, с целью ведения бизнеса с Ираном.
Согласно другому обвинению, Huawei похитила технологии T Mobile, которые американская фирма использовала для тестирования смартфонов. Кроме того, китайская компания обвинена в мошенничестве и препятствии правосудию.
Мэн Ваньчжоу была выпущена под залог в 10 млн канадских долларов и сейчас живет в Ванкувере в принадлежащем ей доме.
Но она остается под круглосуточным наблюдением, обязана носить электронный браслет и не может покинуть город до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о ее возможной экстрадиции в США.
Министр торговли США Уилбур Росс сказал, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам между США и Китаем.
В Вашингтон вскоре должна прибыть высокопоставленная делегация из Китая, для переговоров о том, как закончить торговую войну между обеими странами.
"Чемпион Китая" против американской юстиции
Анализ бизнес-корреспондента Би-би-си в странах Азии Каришмы Васвани.
Huawei - компания, которую в Китае называют национальным чемпионом. Частная фирма, предназначение которой - реализовать на мировой арене амбиции Китая и стать лидером в своей области.
И тут вдруг на компанию обрушилась вся мощь американской юридической системы.
Обвинения, выдвинутые минфином США, самые серьезные, какие когда-либо предъявлялись компании Huawei, и дело это становится центральным в торговой войне между США и Китаем.
Huawei последовательно отвергает выдвинутые против компании обвинения. Глава фирмы утверждает, что она стала пешкой в противостоянии Пекина и Вашингтона.
И хотя США заявляют, что выдвинутые минюстом обвинения не имеют отношения к торговой войне, вряд ли в Пекине на это смотрят с той же точки зрения.
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