Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий

Министерство юстиции США предъявило несколько уголовных обвинений китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

Они обвиняются, в частности, в мошенничестве, препятствии правосудию и краже технологий американской компании T Mobile.

Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря в Ванкувере по просьбе властей США, которые подозревают ее в нарушении режима санкций, наложенных на Иран.

Это дело сильно испортило отношения между Канадой и Китаем, не в последнюю очередь потому, что отец Мэн Ваньчжоу - основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Компания Huawei и сама Мэн Ваньчжоу отрицают все предъявленные американскими властями обвинения.

В обвинении говорится, что компания Huawei предоставляла неверную информацию властям США и банкам по поводу своих отношений с двумя дочерними компаниями, Huawei Device USA и Skycom Tech, с целью ведения бизнеса с Ираном.

Согласно другому обвинению, Huawei похитила технологии T Mobile, которые американская фирма использовала для тестирования смартфонов. Кроме того, китайская компания обвинена в мошенничестве и препятствии правосудию.

Мэн Ваньчжоу была выпущена под залог в 10 млн канадских долларов и сейчас живет в Ванкувере в принадлежащем ей доме.

Но она остается под круглосуточным наблюдением, обязана носить электронный браслет и не может покинуть город до тех пор, пока не будет разрешен вопрос о ее возможной экстрадиции в США.

Министр торговли США Уилбур Росс сказал, что обвинения в адрес Huawei не имеют никакого отношения к продолжающимся торговым переговорам между США и Китаем.

В Вашингтон вскоре должна прибыть высокопоставленная делегация из Китая, для переговоров о том, как закончить торговую войну между обеими странами.

"Чемпион Китая" против американской юстиции

Анализ бизнес-корреспондента Би-би-си в странах Азии Каришмы Васвани.

Huawei - компания, которую в Китае называют национальным чемпионом. Частная фирма, предназначение которой - реализовать на мировой арене амбиции Китая и стать лидером в своей области.

И тут вдруг на компанию обрушилась вся мощь американской юридической системы.

Обвинения, выдвинутые минфином США, самые серьезные, какие когда-либо предъявлялись компании Huawei, и дело это становится центральным в торговой войне между США и Китаем.

Huawei последовательно отвергает выдвинутые против компании обвинения. Глава фирмы утверждает, что она стала пешкой в противостоянии Пекина и Вашингтона.

И хотя США заявляют, что выдвинутые минюстом обвинения не имеют отношения к торговой войне, вряд ли в Пекине на это смотрят с той же точки зрения.