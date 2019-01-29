Власти Китая допустили рейтинговое агентство S&P Global Ratings к внутреннему рынку

Власти Китая допустили международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings к внутреннему рынку: Народный банк Китая (НБК, центробанк) в понедельник сообщил о создании в Пекине дочернего предприятия S&P Credit Rating (China) Co.в полной собственности S&P Global Ratings.

При этом, как говорится в сообщении ЦБ, Государственная ассоциация институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII) Китая объявила, что примет регистрацию S&P Credit Rating (China) Co. на рынке межбанковских облигаций с целью рейтингового покрытия внутреннего рынка облигаций материкового Китая.

"Повышение открытости отрасли кредитных рейтингов является важной частью устойчивого расширения доступа к финансовому рынку (Китая - ИФ) для внешнего мира", - говорится в пресс-релизе НБК.

Центробанк подчеркивает готовность поддержать работу на китайском рынке других международных рейтинговых агентств, хотя не упоминает прямо остальные компании из топ-3 - Moody's Investors Service и Fitch Ratings.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Fitch первым среди международных агентство объявило о запуске китайского подразделения Fitch (China) Bohua Credit Ratings Ltd. (Fitch Bohua) для обслуживания внутреннего рынка облигаций КНР. Вскоре аналогичные действия предприняло агентство Moody's. Компании обратились за разрешением к китайским регуляторам, однако пока нет информации о выдаче им соответствующих документов.

Считается, что появление локальных подразделений международных рейтинговых агентств может привлечь больше иностранных инвесторов на рынок долговых бумаг КНР, являющийся третьим по величине в мире с объемом $11,9 трлн.

Западные рейтинговые агентства уже давно пытались выйти на китайский рынок облигаций самостоятельно, а не через совместные предприятия с китайскими партнерами. Однако, как писала The Wall Street Journal, Moody's и S&P Global Ratings ухудшили свои шансы, снизив суверенные рейтинги КНР в 2017 году из-за быстрого роста долговой нагрузки.

В мае 2018 года стало известно, что Fitch и S&P Global Ratings намерены обратиться к властям КНР за лицензиями, которые позволят им рейтинговать китайские облигации для внутреннего рынка, и в случае положительного решения создадут подразделения в Китае.

По данным NAFMII, более 80% корпоративных эмитентов Китая имеют рейтинги не ниже "AA", которые Fitch, Moody's и S&P приберегают для самых надежных и финансово устойчивых эмитентов.