США сняли санкции с компаний, контролировавшихся Дерипаской

Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом ограничительные меры в отношении Олега Дерипаски остаются в силе.

В заявлении министерства финансов США говорится, что в соответствии с условиями снятия санкций эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.

Компании также согласились на проведение аудита, который позволит гарантировать выполнение предъявленных им условий.

Минфин США может вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.

Многие политики в американском конгрессе считали неуместным ослаблять санкции в отношении компаний, так или иначе связанных с Дерипаской, пока идет расследование "российского следа" в предвыборной кампании Трампа.

Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса Ким Гиттлсон, различные бизнес-группы оказывали давление на администрацию Дональда Трампа, добиваясь снятия санкций с этих трех компаний.

Причина в том, что "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и сразу после введения санкций на некоторе время подскочили мировые цены на алюминий.

Как снимали санкции

Дерипаска и восемь его активов, включая "Русал", были внесены в санкционный список минфина США 6 апреля 2018 года.

Решение исключить связанные с Дерипаской компании из санкционного списка министерство финансов США приняло 19 декабря прошлого года, после того как доли, принадлежавшие лично бизнесмену, были сокращены.

Управление минфина по контролю над иностранными активами (OFAC) сообщало о готовности снять санкции в течение 30 дней, но в начале января в процесс вмешались сенаторы-демократы.

Для этого требовалось, чтобы En+ сформировала новый совет директоров, а Дерипаска снизил свою долю в компании с 70% до 44,95%, передал часть акций благотворительному фонду и отказался от акций, находящихся в залоге у ВТБ. Российский бизнесмен эти условия принял.

Демократы были против

Демократам не понравилось то, что у Дерипаски оставалась хотя и сокращенная, но все еще существенная доля в En+, а также то, что в сделке упоминался банк ВТБ, который и сам находится под санкциями. Они обратилась в минфин США с просьбой отложить снятие санкций, а лидер демократов в сенате Чарльз Шумер внес резолюцию против их отмены.

Министр финансов США Стивен Мнучин на встрече с членами конгресса говорил, что отмена санкций против компаний Дерипаски свидетельствует об успешности американской санкционной политики, и не согласился с тем, что это может помочь российским властям.

Как пояснил Мнучин, отмена санкций связана с той ролью, которую эти компании играют на мировом рынке алюминия. К тому же En+, "Русал" и "Евросибэнерго" могут вновь попасть под санкции, если не будут соблюдать условия минфина США, заверил министр.

16 января республиканцы, составляющие большинство в сенате, заблокировали принятие резолюции с призывом сохранить санкции в отношении компаний Дерипаски.

После этого палата представителей, где большинство составляют демократы, ответила резолюцией с призывом отменить решение о снятии ограничений. Однако этот уже документ носил символический характер, поскольку инициативу должны были поддержать обе палаты конгресса.

Дерипаска и США

В 2017 году Дерипаска неоднократно упоминался в американской прессе в связи с историей о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Сам он отвергал выдвинутые против него американцами обвинения.

В апреле 2018 года компании Дерипаски попали под санкции. Как заявил тогда Мнучин, "российские олигархи и элиты, которые получают выгоду от коррумпированной системы, больше не будут рассматриваться отдельно от последствий дестабилизирующей деятельности их правительства".

Тогда же американский минфин заявил, что с "Русала" могут быть сняты санкции, если Дерипаска, в отношении которого введены персональные санкции, откажется от контроля над компанией. Американское правительство не хочет вредить людям, работающим на компанию, говорил Мнучин.