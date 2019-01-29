Спецпосланник США заявляет о существенном прогрессе на переговорах с талибами

По словам спецпосланника США в Афганистане Залмая Халилзада, после шестидневных переговоров с представителями движения "Талибан" в Катаре ему удалось достичь существенного прогресса на пути к прекращению войны.

Представитель талибов Сабихулла Муджахид подтвердил факт позитивного развития переговоров, однако опроверг информацию о прекращении огня и начале мирных переговоров с правительством в Кабуле.

Пока не прояснен вопрос о выводе международных войск, достижение прогресса в других областях невозможно, подчеркнул Муджахид в заявлении для прессы.

Талибы настроены оптимистично

В то же время высокопоставленный командир талибов на условиях анонимности заявил информагентству AFP, что настроен оптимистично. "Мы продвигаемся вперед и уже достигли серьезного прогресса, - отметил военный. - В настоящий момент мы прикладываем усилия к тому, чтобы найти компромисс по оставшимся спорным пунктам".

Переговоры США и "Талибан"

В понедельник, 21 января, начался пятый раунд переговоров между США и представителями движения "Талибан", длящихся с июля 2018 года.

До лета 2018 года США отвергали саму идею ведения прямых переговоров с "Талибаном", настаивая на том, чтобы лидеры движения начали мирный диалог с афганским правительством.

Однако представители "Талибана" отказывались от этого, называя признанный международным сообществом кабинет Ашрафа Гани в Кабуле "марионеточным режимом".

Майк Помпео о результатах переговоров

По информации агентства AFP, родившийся в Афганистане дипломат Халилдзад уже неоднократно встречался с представителями "Талибана", хотя Вашингтон и не дает этому официального подтверждения.

Со стороны "Талибана" переговоры с США в Катаре ведет один из основателей движения Мулла Абдул Гани Барадар, который прежде считался заместителем умершего в 2013 году лидера "Талибана" Муллы Омара.

Глава Госдепа США Майк Помпео назвал результаты переговоров по Афганистану "воодушевляющими" и заявил в своем микроблоге в Twitter, что "США всерьез настроены на достижение мира и хотят, чтобы Афганистан перестал быть площадкой международного терроризма".