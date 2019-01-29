Вашингтон признал назначенного Гуайдо спецпосланника Венесуэлы в США

Карлос Веккио

Вашингтон признает поверенным в делах Венесуэлы в США члена венесуэльской оппозиционной социал-демократической партии "Народная воля" Карлоса Альфредо Веккио. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в воскресенье, 27 января. Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, назначил Веккио на эту должность двумя днями ранее. Соединенные Штаты "с нетерпением ожидают" работы с Веккио и "иным дипломатическим персоналом", подчеркивается в документе.

США предостерегли Мадуро от применения насилия против оппозиции

Между тем советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон особо выделил недопустимость насилия и запугивания в отношении американского дипперсонала, а также Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы или Хуана Гуайдо. Подобные действия будут означать "опасное нападение на верховенство закона", а реакцией на них станет "значительный ответ" Вашингтона, написал Болтон в своем микроблоге Twitter.

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы президента. По данным ЦИК страны, действующий глава государства Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. Не признав победу Мадуро, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не признает результаты президентских выборов в этой стране, и подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

Массовые протесты

Мадуро официально вступил в должность главы государства 10 января 2019 года. В ходе массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), а также многие страны Латинской Америки. Глава МИД ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых - честных - президентских выборов в стране.