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Европейские лидеры выдвинули ультиматум Николасу Мадуро
07:28 28.01.2019 |
Испания, Германия, Франция и Великобритания предупредили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что он должен назначить выборы в течение восьми дней, - или они официально признают оппозиционное правительство.
Политический кризис в Венесуэле обострился, после того как в среду 35-летний Хуан Гуайдо, который занимает пост главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, объявил себя лидером страны. Несколько государств, в том числе США, заявили, что поддерживают Гуайдо.
В ответ на это Мадуро объявил о попытке переворота, разорвал дипломатические отношения с США и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.
Он заступил на второй президентский срок в начале января - оппозиция бойкотировала выборы, а также обвинила Мадуро в фальсификации голосов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": "У Испании есть ответственность перед Латинской Америкой... мы не пытаемся изменить или свергнуть правительства, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле".
Франция и Германия также выпустили похожие заявления - по всей видимости, это согласованные между странами требования о выборах в Венесуэле.
Министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что выборы в Венесуэле прошли "с серьезными проблемами", повторив, что Мадуро "не является легитимным лидером".
Члены Совета Безопасности ООН в субботу проголосовали за то, чтобы вынести на обсуждение вопрос о ситуации в Венесуэле по предложению США.
Почему легитимность Мадуро оспаривается?
Мадуро был переизбран на второй срок в прошлом году, однако выборы прошли неспокойно, многие оппозиционные кандидаты попали в тюрьму или столкнулись с запретом на участие.
Национальная ассамблея утверждает, что фактически пост президента не занят, поскольку выборы прошли с нарушениями. В соответствии с конституцией это значит, что Гуайдо - как глава ассамблеи - должен взять на себя роль исполняющего обязанности президента.
Десятки тысяч людей выходили на акции протеста в связи с экономическим кризисом в Венесуэле. Согласно утверждениям оппозиции, годовой уровень инфляции достиг в прошлом году 1,3 млн процентов.
Мадуро пока сохраняет поддержку вооруженных сил, однако Гуайдо призвал военных "перейти на сторону венесуэльского народа" и поддержать его.
Как отреагировало международное сообщество?
США, более десятка латиноамериканских стран и Канада поддержали Гуайдо, после того как он объявил себя легитимным лидером.
В субботу США надеются добиться одобрения резолюции в поддержку Гуайдо в Совбезе ООН, однако Россия, скорее всего, наложит на нее вето.
Во время заседания в субботу постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил: "Мы решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы".
По его словам, "экстремистски настроенные противники легитимной власти Венесуэлы, потерпев неудачу в попытках сместить Мадуро, в том числе путем его физического устранения, избрали максимально конфронтационный сценарий противостояния".
Китай, Мексика и Турция также публично поддержали Мадуро.
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