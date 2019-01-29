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Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо тайно ездил в Вашингтон
07:20 28.01.2019 |
Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо перед тем, как провозгласить себя временным президентом страны, тайно ездил в соседние латиноамериканские страны и США, чтобы согласовать с ними антиправительственную стратегию. Об этом в пятницу, 25 января, сообщило агентство AP со ссылкой на соратников Гуайдо, представителей латиноамериканских правительств, США и Канады.
Как отмечает AP, сторонники Гуайдо до последнего держали умеренную оппозицию в неведении о своих планах, чтобы избежать раскола и других рисков. Один из соратников Гуайдо, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма сообщил, что в середине декабря спикер венесуэльского парламента тайно ездил в Вашингтон, Колумбию и Бразилию, чтобы рассказать тамошним чиновникам, как оппозиция Венесуэлы начнет массовые акции протеста, приурочив их к инаугурации переизбранного президента Николаса Мадуро 10 января.
В столице Колумбии Боготе Гуайдо лично заверял, что провозгласит себя президентом 23 января, в день антивоенного переворота 1958 года, рассказал агентству AP на условиях анонимности дипломат одной из латиноамериканских стран "Группы Лимы". Еще один лидер венесуэльской оппозиции сообщил, что Гуайдо тогда покинул Венесуэлу через неконтролируемый участок границы с Колумбией, поскольку пограничники иногда запрещают выезд оппозиционерам.
Решительная поддержка со стороны Трампа
Этот же представитель оппозиции рассказал агентству, что участники антиправительственного движения в Венесуэле, опасаясь слежки спецслужб, общались через зашифрованные сообщения и посредников. "Это первый случай за последние как минимум пять лет, когда оппозиция Венесуэлы продемонстрировала способность к серьезному сплочению", - констатировал один из канадских дипломатов.
Как отмечает агентство AP, решение Гуайдо напрямую бросить вызов действующей власти в Венесуэле стало возможным лишь благодаря решительной поддержке со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая, в свою очередь, обеспечила хор поддержки со стороны консервативных правительств стран Латинской Америки, незамедлительно признавших Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.
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