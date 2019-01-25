Китай больше не может полагаться на рынок недвижимости для стимулирования роста

Власти Китая традиционно использовали рынок недвижимости для стимулирования роста. Однако сейчас у них не так много инструментов, чтобы поддержать экономику, сообщает CNBC.

По оценкам основателя исследовательской компании JL Warren Capital Цзюньхэн Ли, 61% семей в китайских городах живут в домах, построенных менее 10 лет назад. Она также отмечает, что есть много более старых домов, которые все еще находятся в хорошем состоянии.

"Простая математика показывает, что непрерывное строительство новых домов для стимулирования инвестиций... вот-вот дойдет до предела, - заявила она в январском докладе. - Китайские политики полностью осознают ситуацию и очень бдительны, чтобы не дать неверный сигнал покупателям жилья о том, что цены на жилье будут продолжать расти".

Экономический рост в Китае замедляется на фоне неопределенности, связанной с торговым конфликтом Вашингтона и Пекина. Между тем, есть опасения, что у китайских потребителей не будет достаточно средств или энтузиазма для расходов. Уже сейчас рост розничных продаж в стране значительно замедлился.

Экономисты Moody's Analytics сообщили в декабре, что располагаемый доход в Китае рос в среднем на 10% в год в течение последних шести лет. При этом долг домохозяйств рос в среднем на 20% в год. В прошлом году средние темпы роста задолженности домохозяйств достигли 26%.

По мнению аналитиков, Китаю придется полагаться на инфраструктурные расходы, чтобы предотвратить резкое замедление экономики.

"Этот раунд замедления экономики в значительной степени обусловлен снижением доверия населения и частного сектора", - заявил управляющий директор и главный экономист Vanguard Investment Strategy Group Цянь Ван ранее в этом месяце в Шанхае.

"В этой ситуации мы обеспокоены тем, что стимулирующая экономическая политика может постепенно терять свою эффективность", - добавил он.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) приостановила утверждение проектов городской транспортной инфраструктуры в августе 2017 г. Но во второй половине прошлого года комиссия дала зеленый свет для таких проектов семи крупным китайским городам, отметил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лу в докладе от 18 января. На момент публикации общий объем инвестиций в такие проекты достиг 714,2 млрд юаней ($105 млрд).

Однако неясно, насколько быстро и в какой степени увеличение расходов на такие инфраструктурные проекты поможет экономическому росту.