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Росс: США и Китай «очень далеки» от заключения торгового соглашения
17:07 25.01.2019 |
Министр торговли США Уилбур Росс сообщил о том, что предстоящие переговоры вряд ли помогут разрешить противоречия между двумя странами. По его словам, США и Китай "очень далеки" от заключения торговой сделки. Об этом Росс заявил в интервью телеканалу CNBC в четверг, 24 января.
Стоит отметить, что министр торговли США также дал понять, что американские власти не намерены отказываться от планов по повышению импортных пошлин на китайские товары с 10% до 25% начиная с 1 марта 2019 г. Тем самым администрация Трампа фактически демонстрирует намерение продолжать давление на Китай, шантажируя Пекин угрозами повысить импортные пошлины через месяц, в случае если переговоры не принесут конкретных результатов.
- Г-н Росс, не могли бы вы прояснить ситуацию с предстоящими переговорами между США и Китаем?
- На следующей неделе, 29-30 января, в США из Китая прибудет делегация примерно из 30 человек. Переговоры продлятся несколько дней. Мы проделали определенную подготовительную работу, но в целом мы по-прежнему довольно далеки от разрешения этой ситуации. И, если говорить откровенно, это не должно вызывать удивления: накопилось много вопросов - не только по поводу того, сколько сои, СПГ или других товаров кто-то должен покупать, но и другие моменты, связанные с реформами и правами на интеллектуальную собственность.
- Можем ли мы рассчитывать на какой-то прогресс на этих переговорах, будет ли какое-то постепенное продвижение или заключение торгового соглашения будет откладываться?
- У нас есть время до 1 марта, когда импортные пошлины на товары из Китая повысятся с 10% до 25%. У нас есть определенное время, чтобы достичь соглашения. Я считаю, что Китай хотел бы заключить сделку. Я полагаю, что мы тоже хотели бы заключить сделку. Но это должна быть сделка, которая устраивает обе стороны. Иными словами, не стоит надеяться, что переговоры на следующей неделе помогут разрешить все противоречия между США и Китаем.
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