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Бывшего советника Трампа Роджера Стоуна задержали по «российскому делу»
15:32 25.01.2019 |
Бывшему советнику Дональда Трампа Роджеру Стоуну предъявили обвинения в США по делу о российском вмешательстве в президентские выборы. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, он уже несколько месяцев расследовал деятельность Стоуна, когда тот работал на кампанию Трампа.
Стоуна обвиняют в даче ложных показаний по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Бывшего политконсультанта Трампа задержали во Флориде. В ближайшее вроемя он должен предстать перед судом города Форт-Лодердейл (окрестности Майами).
Спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Стоуна в даче ложных свидетельских показаний, насчитав пять таких эпизодов, а также в препятствии правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Всего политконсультанту предъявили обвинения по семи пунктам.
По версии обвинения, Стоун солгал на слушаниях в конгрессе о частоте своих контактов и темах разговоров с Wikileaks и основателем организации Джулианом Ассанжем. Ранее в ноябре 2018 года американские СМИ сообщали, что команда спецпрокурора Мюллера интересуется связями Стоуна и Wikileaks, в частности, один из вопросов команды Мюллера президенту Трампу касался этой темы.
Огранизация Ассанжа в 2016 году - перед президентскими выборами в США - опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, сервера которого были взломаны. В организации атаки власти США подозревают Россию. Россия отрицает вмешательство в американские выборы.
Содержание обнародованных электронных писем ударило по рейтингу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Стоун при этом рассказывал о своих связях с Ассанжем еще в 2016-м во время президентской кампании в США.
Мюллер расследовал, знал ли Стоун, общаясь с основателем Wikileaks, что у организации есть этот массив писем. И Стоун, и Трамп утверждали, что ничего о взломанной электронной переписке демократов заранее не знали.
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